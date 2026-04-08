AKRA Gran Fondo Antalya'nın 8'incisi 'Yeşil Gelecek' Temasıyla Düzenlenecek

Antalya'nın ve Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağlayan AKRA Gran Fondo Antalya'nın 8'incisi öncesinde basın lansmanı düzenlendi. AKRA Hotels ana sponsorluğunda, Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim organizasyonuyla 11-12 Nisan tarihlerinde 'Yeşil Gelecek' temasıyla Antalya'nın gözde turizm merkezi Kemer'de düzenlenecek yarışın detayları, spor, turizm ve iş dünyasından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen lansmanda kamuoyuyla paylaşıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, lansmanda yaptığı konuşmada, Antalya'nın turizm, tarım, sanat, spor ve kültür şehri olduğunu belirterek, yıllar süren çabalar sonucu bu noktaya gelindiğini ifade etti. Vali Şahin, Kemer'i 12 ay yaşayan bir spor ve turizm merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı ve Spor Toto ile yapılan anlaşma ile 1,5 milyarlık yatırımı Kemer'e kazandıracaklarını açıkladı.

AKRA Gran Fondo Antalya Proje Koordinatörü Haluk Özsevim, bu sene yarışı 'Yeşil Gelecek' temasıyla düzenleyeceklerini söyledi ve bisikletin bir medeniyet olduğunu, doğaya ve gelecek nesillere önem verdiklerini belirtti. Özsevim, bu sene ilk kez Fraport TAV Antalya Airport desteğiyle 17,8 kilometrelik tırmanış etabı eklediklerini ve bunun ülkedeki gran fondo yarışlarında bir ilk olacağını açıkladı. Pazar günü ise 98 km ve 48 km'lik parkurların koşulacağını ekledi.

Diğer konuşmacılar arasında BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ramiz Barut, Diana Travel Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Dr. Frank Quante yer aldı. Tüm konuşmacılar, organizasyona desteklerini sürdüreceklerini ve Antalya'nın tanıtımına katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Yarış, AKRA Hotels ana sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve yerel belediyelerin katkılarıyla düzenlenecek. 11 Nisan Cumartesi günü tırmanış etabı, 12 Nisan Pazar günü ise ana yarışlar gerçekleştirilecek. Ödül töreni aynı gün saat 14.00'te Kemer Olbia Parkı'nda yapılacak.