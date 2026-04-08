Üye Girişi
Son Dakika Logo

AKRA Gran Fondo Antalya'nın 8'incisi 'Yeşil Gelecek' Temasıyla Düzenlenecek

08.04.2026 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 11-12 Nisan tarihlerinde 'Yeşil Gelecek' temasıyla gerçekleştirilecek AKRA Gran Fondo Antalya'nın basın lansmanı yapıldı. Yarış, spor, turizm ve iş dünyasından önemli isimlerin katılımıyla tanıtıldı.

Antalya'nın ve Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağlayan AKRA Gran Fondo Antalya'nın 8'incisi öncesinde basın lansmanı düzenlendi. AKRA Hotels ana sponsorluğunda, Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim organizasyonuyla 11-12 Nisan tarihlerinde 'Yeşil Gelecek' temasıyla Antalya'nın gözde turizm merkezi Kemer'de düzenlenecek yarışın detayları, spor, turizm ve iş dünyasından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirilen lansmanda kamuoyuyla paylaşıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, lansmanda yaptığı konuşmada, Antalya'nın turizm, tarım, sanat, spor ve kültür şehri olduğunu belirterek, yıllar süren çabalar sonucu bu noktaya gelindiğini ifade etti. Vali Şahin, Kemer'i 12 ay yaşayan bir spor ve turizm merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı ve Spor Toto ile yapılan anlaşma ile 1,5 milyarlık yatırımı Kemer'e kazandıracaklarını açıkladı.

AKRA Gran Fondo Antalya Proje Koordinatörü Haluk Özsevim, bu sene yarışı 'Yeşil Gelecek' temasıyla düzenleyeceklerini söyledi ve bisikletin bir medeniyet olduğunu, doğaya ve gelecek nesillere önem verdiklerini belirtti. Özsevim, bu sene ilk kez Fraport TAV Antalya Airport desteğiyle 17,8 kilometrelik tırmanış etabı eklediklerini ve bunun ülkedeki gran fondo yarışlarında bir ilk olacağını açıkladı. Pazar günü ise 98 km ve 48 km'lik parkurların koşulacağını ekledi.

Diğer konuşmacılar arasında BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ramiz Barut, Diana Travel Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer ve Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Dr. Frank Quante yer aldı. Tüm konuşmacılar, organizasyona desteklerini sürdüreceklerini ve Antalya'nın tanıtımına katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Yarış, AKRA Hotels ana sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve yerel belediyelerin katkılarıyla düzenlenecek. 11 Nisan Cumartesi günü tırmanış etabı, 12 Nisan Pazar günü ise ana yarışlar gerçekleştirilecek. Ödül töreni aynı gün saat 14.00'te Kemer Olbia Parkı'nda yapılacak.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Yerel Yönetim, Etkinlik, Antalya, Turizm, Güncel, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 19:21:30. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.