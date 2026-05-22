Akrabasını Yaralayan Sanığa 8 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Kayseri'de akrabasını makasla yaralayan sanık, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, yabancı uyruklu tutuklu sanık Zekeriya Elbekri ile avukatı katıldı.

Tercüman eşliğinde savunma yapan sanık, olayın bir anda yaşandığını, öldürme gibi bir niyetinin olmadığını iddia etti. Akrabası olan H.E'yi uzaklaştırmak için makası kullandığını savunan sanık, beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdiği Elbekri'nin tahliyesine hükmetti.