Akrotiri Üssü'nden Personel Ayrılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akrotiri Üssü'nden Personel Ayrılıyor

02.03.2026 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kıbrıs'taki Akrotiri Üssü'nde zorunlu olmayan personel ayrılması istendi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan İngiltere'ye bağlı egemen Akrotiri??????? Üssü'nden (Ağrotur) zorunlu olmayan personelin ayrılmasının istendiği bildirildi.

GKRY'deki İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine bağlı egemen Akrotiri??????? Üssü Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, zorunlu olmayan personelin geçici süreliğine başka bölgelere yönlendirileceği belirtildi.

Açıklamada, bu kararın önleyici tedbir olduğu, sadece Akrotiri??????? Üssü'ndeki zorunlu olmayan personeli kapsadığı kaydedildi.

İngiltere'den yapılan açıklamada, insansız hava aracının (İHA) Akrotiri??????? Üssü'ne düştüğü doğrulanarak, buna karşılık verildiği vurgulanmış, Rum yetkililer ise söz konusu İHA'nın İran yapımı olduğunu iddia etmişti.

?ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

Güney Kıbrıs, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akrotiri Üssü'nden Personel Ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı
Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı: İran’da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı: İran'da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor
Ahmet Çakar’dan Galatasaray’ın Fatih Terim’e yaptığı sansür hakkında olay iddia Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın Fatih Terim'e yaptığı sansür hakkında olay iddia
Netanyahu ’’vuruyoruz’’ dedi, Tahran’a bombalar düştü Görüntüler korkunç Netanyahu ''vuruyoruz'' dedi, Tahran'a bombalar düştü! Görüntüler korkunç
Maça dakikalar kala duyuruldu Tedesco, Antalyaspor maçında takımının yanında olamayacak Maça dakikalar kala duyuruldu! Tedesco, Antalyaspor maçında takımının yanında olamayacak
Pakistan’daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21’e yükseldi Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi

16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
16:01
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
15:51
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney’i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
14:53
Savaşa katılan Hizbullah’a soğuk duş Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
14:24
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
14:16
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 16:46:57. #7.11#
SON DAKİKA: Akrotiri Üssü'nden Personel Ayrılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.