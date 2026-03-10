Aksa'ya Kurban Kesme Çağrısı Tepkisi - Son Dakika
Aksa'ya Kurban Kesme Çağrısı Tepkisi

10.03.2026 10:44
Kudüs Valiliği, aşırı grupların Mescid-i Aksa'da kurban kesme çağrısını kınadı.

Filistin'in Kudüs Valiliği, İsrailli aşırı grupların, Mescid-i Aksa'nın kapalı tutulması ve Yahudilerin yaklaşan Hamursuz (Pesah) Bayramı'nda Aksa'da kurban kesilmesi çağrılarına karşı uyarıda bulundu.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, "Mescid-i Aksa'da yaşananlar, bu kutsal mekanın dini, tarihi ve hukuki gerçekliğini değiştirmeyi amaçlayan siyasi ve ideolojik bir sürecin parçasıdır." ifadesi kullanıldı.

"Tapınak Dağı" olarak adlandırılan aşırı sağcı İsrailli grupların 1-8 Nisan'da kutlanan Yahudilerin Hamursuz Bayramı boyunca Aksa'da kurban kesilmesi için propagandalarını yapay zeka ile üretilen görüntüler de kullanarak yoğunlaştırdığı belirtildi."

Aşırılık yanlısı İsrailli grupların kutsal Mescid-i Aksa'ya yönelik kışkırtıcı söylemlerinin, gerilimin tehlikeli şekilde tırmandırılması anlamına geldiği vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu İsrailli grupların Mescid-i Aksa'nın, İran'a saldırılar sona erene kadar kapalı kalmasını ve böylece ramazanın son 10 günü ile Ramazan Bayramı boyunca Müslümanlara kapalı tutulmasını amaçladığına dikkat çekildi.

Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ibadetine kapatılmasının tehlikesine dikkat çekilen açıklamada, "1967'de Kudüs'ün işgal edilmesinden bu yana ilk kez ramazan ayının son 10 gecesinde Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılınması yasaklanıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca İsrail'de aşırılık yanlısı Tapınak Enstitüsü'nün Aksa'da kurban kesme çağrısı yaptığı paylaşımında arka planda Kubbetu's Sahra'nın bulunduğu bir fotoğrafı "Tapınağı bir ay içinde kurmak zor olabilir ancak sunak vermek ve kurban kesmek mümkün" notuyla paylaştığına dikkat çekildi.

Mescid-i Aksa'nın idaresinin, uluslararası alanda kabul görmüş tarihi ve hukuki statüsüne göre caminin işlerini yönetmekten sorumlu yasal kurum olan Kudüs İslami Vakıflar İdaresine ait olduğu hatırlatıldı.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarının başlamasından bu yana İsrail, Mescid-i Aksa'yı kapatarak Müslümanların Harem-i Şerif'te ibadet etmesini engelliyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

