Aksakal'dan Deprem Hazırlığı Çağrısı - Son Dakika
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Aksakal'dan Deprem Hazırlığı Çağrısı

Aksakal\'dan Deprem Hazırlığı Çağrısı
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DSP Genel Başkanı Aksakal, Marmara Depremi'nin 27. yılında kentsel dönüşüm ve güvenli şehirler çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümünde, deprem riskine karşı hazırlıklı olunması ve güvenli şehirler inşa edilmesi gerektiğini belirterek, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması çağrısında bulundu.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Aradan geçen yıllar, depreme karşı hazırlıklı olmanın ve güvenli şehirler inşa etmenin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Deprem riski taşıyan bölgelerimizde eski binaların yıkılıp; sağlam zeminlere, güvenli yapılara ve planlı yerleşim alanlarına öncelik verilmeli, kentsel dönüşüm çalışmaları planlı bir şekilde hızlandırılmalıdır. 17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de yaşanan ve ülkemizin hafızasında derin izler bırakan Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümünde, kaybettiğimiz canları saygı ve rahmetle anıyor, yakınlarına sabır diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aksakal'dan Deprem Hazırlığı Çağrısı - Son Dakika

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