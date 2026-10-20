Aksaray Ağaçören'de kavak ağacının altında kalan Beyazıt Yeşilöz hastanede öldü - Son Dakika
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Aksaray Ağaçören'de kavak ağacının altında kalan Beyazıt Yeşilöz hastanede öldü

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Aksaray Ağaçören\'de kavak ağacının altında kalan Beyazıt Yeşilöz hastanede öldü
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Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde Kedirli köyünde devrilen kavak ağacının altında kalan Beyazıt Yeşilöz (58), Ortaköy Devlet Hastanesi'ne götürülmesinin ardından yaşamını yitirdi. Ağacı kesen Hazret E. (24) gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AKSARAY'ın Ağaçören ilçesinde kesilen ağacın altında kalan Beyazıt Yeşilöz (58), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kedirli köyünde meydana geldi. Camili köyünde oturan 6 çocuk babası Beyazıt Yeşilöz, yardım için ağaç kesimin yapılacağı Kedirli köyüne gitti. Burada Hazret E.'nin (24) kestiği kavak ağacı, Yeşilöz'ün üzerine devrildi. Ağacın altında kalan Yeşilöz, yaralandı. Ağacın altından çıkarılan Yeşilöz, ihbar çağrılan ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeşilöz, burada yaşamını yitirdi. Hazret E. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Devlet Hastanesi3. SayfaAğaçörenOrtaköyYeşilözAksarayOlaylarGüncelSon Dakika

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