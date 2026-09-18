Aksaray AK Parti heyeti, Sultanhanı Kaymakamı Yerlikaya\'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Aksaray AK Parti heyeti, Sultanhanı Kaymakamı Yerlikaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy ile AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk, İl Genel Meclis Başkanı Latif Ağır ve meclis üyeleri, Sultanhanı Kaymakamı Tarık Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.
AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy, AK Parti İl Başkanı Hamza Aktürk, İl Genel Meclis Başkanı Latif Ağır ve meclis üyeleri, Sultanhanı Kaymakamı Tarık Yerlikaya'yı ziyaret etti.
Kaymakamlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Aydoğdu, Altınsoy ve beraberindeki heyet, Yerlikaya'ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Ziyarette, ilçede yürütülen çalışmalar ve Sultanhanı'nın ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Kaymakam Yerlikaya, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür etti.
Kaynak: AA
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