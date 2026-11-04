Aksaray'da 2 bin 314 sentetik hap ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da 2 bin 314 sentetik hap ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı

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Aksaray'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Adres ve araçlarda yapılan aramalarda 2 bin 314 sentetik hap ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 2 bin 314 sentetik hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
Cumhuriyet Başsavcılığı3. SayfaAksarayGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da 2 bin 314 sentetik hap ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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