Aksaray\'da 5 Yıl Önce Koruyucu Aile Olan Songül Serin, Eşinin Vefatından Sonra Çocuklarıyla Yaşamını Sürdürüyor

Aksaray'da 5 yıl önce koruyucu ailesi olduğu 3 kardeşe evlerini açan Songül Serin, eşinin vefatından sonra sorumluluğu tek başına alarak çocuklarla yaşamını sürdürüyor.

Gördükleri tedavilere rağmen çocuk sahibi olamayan Şaban ve Songül Serin çifti, 5 yıl önce koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

Başvuruları olumlu sonuçlanan çift, 3, 9 ve 13 yaşındaki üç kardeşle evlat özlemini sona erdirdi.

Songül Serin, eşi Şaban'ın 2 yıl önce vefat etmesi üzerine, zor günlerinde en büyük destekçisi olan çocuklara hem annelik hem de babalık yapıyor.

"Bir çocuğa sahip çıkmak yerine birden fazla çocuğa yuva olmak istedik"

"Yavrularım" dediği çocuklara şefkatle yaklaşan 55 yaşındaki Serin, AA muhabirine, çocuk sahibi olabilmek için yurt içi ve dışında birçok tedavi yöntemi denemelerine rağmen olumlu sonuç alamadıklarını söyledi.

Bir çocukları olmasını çok arzu ettiklerini, bunun için koruyucu aileliği araştırdıklarını aktaran Serin, karar verince gerekli başvuruyu yaptıklarını dile getirdi.

Serin, kurumdan telefonla arayan yetkilinin, "3 kardeşin koruyucu ailesi olmak ister misiniz?" diye sorduğunu belirterek, "Telefonu kapatınca çok acayip oldum. Heyecanlandım, şaşırdım. Kelimelerle anlatamayacağım bir durum oldu. Yıllardır özlemini çektiğim çocuğa kavuşmanın verdiği sevinç de vardı. Çok tuhaf oldum. Bir çocuğa sahip çıkmak yerine birden fazla çocuğa yuva olmak istedik." ifadesini kullandı.

"Biz birlikte çok mutluyuz"

Eşiyle 3 kardeşin koruyucu ailesi olmaya karar verdiklerini vurgulayan Serin, şöyle devam etti:

"Kuruma gittiğimde yavruları karşımda boy boy görünce çok duygulandım. Kardeşleri ayırmak istemedim ve 3 kardeşin koruyucu ailesi olduk. Allah'a şükür iyi ki de almışız, çok mutluyuz. Çok şükür bir aile gibi olduk. Eşimi kaybettiğimde çok boşluğa düştüm, iyi ki yavrularım yanımdaydı. Gerekli evrakları imzalayarak çocukların, tek başına koruyucu ailesi oldum. Biz birlikte çok mutluyuz. Yavrularımı çok seviyorum, onlarda beni seviyor. Büyük oğlum lise son sınıf okuyor, evimizin büyüğü oldu. Her işimizi birlikte yapıyoruz, her işimle ilgileniyor. Erkek olarak evimizin büyüğü oldu."