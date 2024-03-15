Aksaray\'da 8 araç karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Aksaray'da 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Ankara- Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 8 araç çarpıştı.
Araçlardaki Kemal T. (31), Muhammed Uğur A. (12), Hasine A. (35), Emine A. (15) ve Zeynep A. (15) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
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