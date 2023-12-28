Aksaray\'da Alayhan Jandarma Karakolu hizmete açıldı

Aksaray'da, Alayhan Jandarma Karakolu düzenlenen törenin ardından hizmete açıldı.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu törende, jandarmanın sorumluluk sahası içinde caydırıcılık ve önleyicilik görevi ile vatandaşların huzur kaynağı olduğunu söyledi.

Güvenlik ve huzurun sağlanmasının en önemli hizmetler arasında yer aldığını belirten Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Karakolun, bölgedeki köylerin genel asayiş ve güvenliğine katkı sağlayacak. Şehirde ve kırsalda önemli hizmetler sunan jandarma teşkilatımız kolluk kuvveti olarak, asayişi sağlamak, suçları önlemek ve toplumun huzurunu korumak gibi temel görevleri yürütürken, diğer taraftan, doğal afetler, kazalar ve benzeri olaylarda da acil durum müdahaleleriyle etkin bir şekilde rol almaktadır. Bu yönüyle jandarma, toplumla doğrudan etkileşim ve iletişim içindedir. Yeniden hizmete açtığımız Alayhan Jandarma Karakolumuz Alayhan köyümüz ve çevre köylerin huzur ve güvenliği için etkin şekilde hizmet verecektir."

İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer ise jandarmanın güvenlik hizmetlerini daha etkin, süratli, verimli ve koordineli şekilde icra edebilmek maksadıyla, bilgi çağı adı verilen; günün gereklerine ve ruhuna uygun görev yapma bilinciyle hareket ettiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından karakol hizmete açıldı.