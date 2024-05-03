Aksaray'da atık yağ geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Aksaray'da atık yağ geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Aksaray\'da atık yağ geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) atık yağ geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında patlama sesleri duyuldu ve olay yerine polis ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

03.05.2024 09:41
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Aksaray'da atık yağ geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) atık yağların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Aksaray ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlama seslerinin de duyulduğu yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin alandaki soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da atık yağ geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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