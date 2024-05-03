Aksaray'da atık yağ geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika
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Aksaray'da atık yağ geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Aksaray\'da atık yağ geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir atık yağ geri dönüşüm fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patlama seslerinin de duyulduğu yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

03.05.2024 08:47
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Aksaray'da bir atık yağ geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) atık yağların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Aksaray ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlama seslerinin de duyulduğu fabrika yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da atık yağ geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika

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