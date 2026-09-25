Aksaray'da balkonda çay içerken 5'inci kattan düşen Erol Baysal kurtarılamadı

HAYATINI KAYBETTİ

Aksaray'da teyzesi Hatice Geneli'nin (75) 5'inci kattaki evinde balkonda çay içerken aşağı düşüp ağır yaralanan Erol Baysal (49), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baysal'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.