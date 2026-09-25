Aksaray'da balkonda çay içerken 5'inci kattan düşen Erol Baysal kurtarılamadı

Aksaray'da balkonda çay içerken 5'inci kattan düşen Erol Baysal kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'da teyzesinin 5'inci kattaki evinde balkonda çay içerken düşerek ağır yaralanan Erol Baysal (49), hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baysal'ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
HAYATINI KAYBETTİ
Aksaray'da teyzesi Hatice Geneli'nin (75) 5'inci kattaki evinde balkonda çay içerken aşağı düşüp ağır yaralanan Erol Baysal (49), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baysal'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Kaynak: DHA
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