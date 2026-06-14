Aksaray'da Bıçaklama Olayı - Son Dakika
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Aksaray'da Bıçaklama Olayı

Aksaray\'da Bıçaklama Olayı
14.06.2026 23:18
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Kaldırımda yürüyen 19 yaşındaki genç, yan bakma yüzünden bıçaklandı. Saldırgan kaçtı.

AKSARAY'da Ahmet İskender Evcil (19), kaldırımda yürürken 'Neden yan baktın?' diye tartıştığı kişi tarafından bacağından bıçaklandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesinde meydana geldi. Ahmet İskender Evcil, arkadaşıyla kaldırımda yürürken, karşısından gelen kişi, 'Neden yan baktın?' dedi. Ardından cebinden çıkardığı bıçağı Evcil'in sağ bacağına sapladı. Yaralanan Evcil, kanlar içinde kalırken, saldırgan da hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekiler, Evcil'in kemerini çıkartıp, kanı durdurmak için tampon yaptı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evcil, ambulansla bindirilirken polislere, bıçaklayan kişiyi tanımadığını söyledi. Yaralı Evcil, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınırken polis, kaçan saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Aksaray, Saldırı, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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