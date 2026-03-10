Aksaray'da Bıçaklı Kavga: 1 Genç Hayatını Kaybetti

Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada bir genç hayatını kaybetti.

Küçük Bölcek Mahallesi'nde M.Y.E. (17) ile R.M. (16) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.M'nin bıçakla M.Y.E'yi yaralayıp kaçtığı öne sürüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.Y.E. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri R.M'yi gözaltına aldı.