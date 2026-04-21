Aksaray'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Meydan Mahallesi'nde T.Ö. ile Ö.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
T.Ö, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.G'yi bıçakla yaralayarak kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
