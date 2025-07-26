Aksaray'da tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Bıçaklı kavgada M.Y'nin (16) öldürülmesinin ardından gözaltına alınan 2 şüpheliden anne A.Y. (40) ifadesinin ardından salıverildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Y. (14) ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hürriyet Mahallesi'ndeki evlerinde dün, tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 14 yaşındaki şüpheli ile annesi gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da Bıçaklı Kavga: 14 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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