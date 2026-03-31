Aksaray\'da Bıçaklı Kavga: Enişte Yaralı

AKSARAY'da Niyazi K. (30), tartıştığı eniştesi Recep A.'yı (27), sağ bacağından bıçakladı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Tacin Mahallesi'nde 6 katlı bir binanın 2'nci katında meydana geldi. Niyazi K. ile Recep A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Niyazi K., eniştesini sağ bacağından yaraladı. Recep A., kanlar içinde yere yığıldı. Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Recep A., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Niyazi K., polis tarafından kısa sürede yakalandı.