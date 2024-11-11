Aksaray'da Dirgenli Saldırı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Aksaray'da Dirgenli Saldırı: 4 Yaralı

Aksaray\'da Dirgenli Saldırı: 4 Yaralı

Aksaray'da diş kontrolü sırasında Şevket Y, dirgenle saldırarak 4 çalışanı yaraladı.

11.11.2024 16:18
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Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne muayene için gelen bir kişinin dirgen ile saldırdığı 3'ü güvenlik görevlisi 4 çalışan yaralandı.

Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne gelerek diş muayenesi olan Şevket Y, henüz belirlenemeyen nedenle personelle tartıştı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Şevket Y, otoparka bıraktığı dirgeni alarak tekrar hastaneye girdi. Şevket Y, güvenlik görevlileri Leyla S, Mehmet Ü. ve Mustafa Y'yi dirgenle yaraladı, temizlik görevlisi Cem A'yı da darbetti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, Şevket Y'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Dirgenli Saldırı: 4 Yaralı - Son Dakika

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