Aksaray\'da Drenaj Kanalına Düşen Araçta İki Kişi Hayatını Kaybetti

Aksaray'da drenaj kanalına düşen otomobildeki sürücü ile bir kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Sağlık beldesinde Kadir Baltacı (32) yönetimindeki 68 AGV 799 plakalı otomobil drenaj kanalına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Baltacı ile araçta bulunan Zarife İlban (25) yaşamını yitirdi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu İlban ile Baltacı'nın cansız bedenleri kanaldan çıkarılarak morga konuldu.