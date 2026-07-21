Aksaray'da Düşme Kazası: Adam Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da Düşme Kazası: Adam Ağır Yaralandı

Aksaray\'da Düşme Kazası: Adam Ağır Yaralandı
21.07.2026 15:15
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1. kat penceresini silen Şakir Öztürk, dengesini kaybedip beton zemine düştü, ağır yaralandı.

AKSARAY'da 1'inci kattaki evinin camını silerken dengesini kaybedip düşen Şakir Öztürk (49), ağır yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Tacin Mahallesi 105'inci Cadde'de meydana geldi. 5 katlı binanın 1'inci katında oturan Şakir Öztürk evinin camlarını silerken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şakir Öztürk ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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