Aksaray'da Emeklilere Fitre Tartışması - Son Dakika
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Aksaray'da Emeklilere Fitre Tartışması

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Aksaray'da vatandaşlar, Diyanet'in emeklilere fitre verilebileceği açıklamasını eleştirdi.

10.02.2025 17:06
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Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaraylılar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fitrenin emeklilere verilebileceği yönündeki söylemini değerlendirdi. Aksaray'da yaşayan Yaşar Çağlayan, "Diyanet fark etti ama geç fark etti. Emekli demek zaten işi bitti demek" dedi. Sadi Pişkin ise, "Diyanet iyice emeklileri aşağı görüyor" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayında fitrenin asgari ücretli ya da emekli maaşı alanlara verilebileceğini belirtti. Vatandaşlar, emeklilere bunun hakaret olduğunu söylerken, emeklinin durumunun kötü olduğunu ifade ederek, ortadaki tablonun emekli için vahim bir durum olduğuna dikkati çekti.

Aksaray'da yaşayan Yaşar Çağlayan, "Diyanet fark etti ama geç fark etti. Emeklilerin fitre verme hakkı var mı acaba? Ben de bunu soracağım. Emekli demek zaten işi bitti demektir. Ben şahsi olarak geçiniyorum çünkü ek gelirim var. Ama olmayana Allah yardım etsin nasıl geçiniyor bilemiyorum. Ben 16 bin maaş alıyorum evim kira olsa 15 lira. Hadi 10 vereyim kira, elektrik, su doğal gaz nasıl geçinecek insanlar? Sonra ne oluyor insanlar hep işte karakolda kavga ediyor, cezaevi doluyor. Belki siz de izlemişsinizdir adam makarnayı yerden süpürüyor makarna düştü diye. Çok acınacak durumda emekli. Biz kendi fitremizi verebilecek miyiz yani onun şeyine düştük" dedi.

"Emekliye fitre, zekat versen daha bir zoruna gider"

Osman Taştan ise "Ben alıyorum 15 bin TL para. Onu o zaman diyen Diyanet Başkanı da kendine uygun kişilere fitre layık görsün daha iyi. Milletvekillerine verilsin yazık adamların parası yok. Ben şimdi istesem Türkiye Cumhuriyeti'nde bana devlet memurluğu yasak kılındı. Torpille aldı, partili aldı, aldı da aldı. Bu dünyanın günahı da vebali de amirlerin boynunadır" açıklamasını yaptı.

Ahmet İnaç ise "Fitre bir garibana, fukara bir yetim ya da kimsesi olmayanlara verilir. Emekliye vereceğim de tamam emeklinin durumunu ben ne bileyim? Alan adamın zoruna gider. Emekliye fitre zekat versen o daha bir zoruna gider. Adam 25-30 sene prim ödemiş. Garibanın çoluğu çocuğu okuyor onların ev kirasıydı doğal gaz, elektrik, su... Bunları düşününce emekli ne yapacak? Adam ya hırsızlık yapacak ya gidecek soygunculuk yapacak. 15 bin TL ile ne yapabilir" sözlerini kullandı.

"Diyanet iyice emeklileri aşağı görüyor"

Sadi Pişkin, "Emekliyiz ne yapalım meydanlarda oturuyoruz. Çay kahveye varsan 50 TL para lazım, çay 10 TL, bir kahve 20 TL. Bir simit 20 TL olmuş. Anca bu meydanda hava iyi olursa buralarda günümüzü geçireceğiz. Bir tek hanım ile ikimiziz, ev kira değil kıt kanaat geçiniyoruz. Fitre olayına ne diyeyim, Diyanet iyice emeklileri aşağı görüyor" dedi.

Yaşar Gökmen ise "Fitre muhtaç olana verilir. Bana kalırsa yanlış. Adam emekli olmuş. 50- 60 bin alan da var. Diyelim ki milletvekillerinden de emekli var. Adamlar bir sürü para alıyorlar o zaman onlara da mı verilsin fitre doğru mu yani bu sizce? Hiç emekli olmayanlar var adam mesela yaşlılık parası alıyor 4-5 bin TL, onlara verilebilir doğru. Onların da yani yan geliri yoksa olabilir ama bence fitre fakirlere verilir. Aksaray'da bile 15 bin lira kira olmuş. Adamın aldığı 14 bin TL maaş, bir de onun çocuğu varsa bir çocuğu okula gidiyorsa olabilir. Bunlar çok iyi bir idare değil diyelim yani iyi idare değil" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Politika, Aksaray, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Emeklilere Fitre Tartışması - Son Dakika

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