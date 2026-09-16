Aksaray\'da eşini 5 bıçak darbesiyle ağır yaralayan koca gözaltına alındı

AKSARAY'da, Kasım K. (55), tartıştığı eşi Kibar K'yi (44), 5 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Kibar K., sırtına saplanan bıçakla hastaneye kaldırılırken, olay sonrası kaçan Kasım K., yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Nakkaş Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde Kasım K. ile eşi Kibar K., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kasım K., tartışma sırasında eline geçirdiği ekmek bıçağını eşinin 4 kez karnına, ardından sırtına saplayarak kaçtı. Durumu gören komşuları sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Kibar K'yi sırtına saplanan bıçakla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyatla sırtındaki bıçak çıkarılan Kibar K'nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kasım K. ise kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.