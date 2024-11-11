Aksaray\'da Fidan Dikim Etkinliği

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Aksaray'da, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Aksaray Üniversitesi Kampüs Ağaçlandırma Sahası'nda düzenlenen etkinlikte, farklı türde 2 bin 500 fidanın dikimi yapıldı.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, etkinlikte, Aksaray'da son 20 yılda yaklaşık 20 milyon fidanın toprakla buluştuğunu hatırlatarak, "Bu rakam Aksaray ve Aksaraylıların fidana verdiği önemi gösteriyor. Sadece bu yıl 400 bine yakın ağacı toprakla buluşturduk." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kumbuzoğlu, yeni nikahı kıyılan Yasemin ve Halit Sefa Şişman çiftiyle birlikte fidan dikerek, can suyu verdi.