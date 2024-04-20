Aksaray'da fırtına ve toz bulutu etkili oluyor
AKSARAY - Aksaray'da fırtına şehir merkezi ve karayollarında etkili oluyor. Fırtınanın etkisiyle poşetler havada uçuşurken, karayollarında yer yer toz bulutları oluşuyor, ağaçlar savruluyor.
Aksaray'da hafta sonu başlaması beklenen fırtına şehir merkezinde ve karayollarında etkili oluyor. Hafta içi Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporu ile beklenen fırtına sabah saatlerinde başladı. Öğle saatlerinde şiddetini artıran fırtınanın hızı saatte 75-80 kilometreye ulaşırken, Aksaray Valiliği şehirde fırtınadan dolayı oluşabilecek durumlara karşı önlem alındığını duyurdu. Karayolları ve köy yollarında fırtına nedeniyle toz bulutu kendini gösterirken, şehir merkezinde bayrakların fırtınanın etkisiyle yırtılma derecesine kadar geldiği görüldü. Fırtına nedeniyle ağaçların savrulduğu anlar kameraya yansırken şehir genelinde poşetler ve çeşitli hafif malzemeler havada uçuştu. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü de vatandaşların şehir merkezi ve karayollarında fırtınadan dolayı karşılaşacakları durumlar için ekiplerin hazır olduğunu duyurdu. Fırtınanın, gece etkisini yitirmesi bekleniyor.
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