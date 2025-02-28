Aksaray'da gürültü nedeniyle komşular arasında çıkan kavgada silahla yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.
Nakkaş Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4. katında oturan Ömer K. ile komşusu Yunus Emre (39) ve kardeşi Tayfun Kutluhan Zencir (36) arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer K, tabancayla Zencir kardeşleri yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı kardeşler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan Ömer K'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da Gürültü Sebebiyle Silahlı Kavga - Son Dakika
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