Aksaray'da hafif ticari araç park halindeki araçlara çarptı, 3 kişi yaralandı

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Aksaray'da hafif ticari aracın pak halindeki araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yabancı uyruklu S.O.N'nin kullandığı 68 EA 764 plakalı hafif ticari araç, Hacı Hasanlı Mahallesi'nde park halindeki 3 araca çarptı.

Kazada sürücü ile diğer araçlardaki Kader İ. ve İsmail İ. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.