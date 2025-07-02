Aksaray'da Hırsızlık: 76 Bin TL Çalındı, Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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Aksaray'da Hırsızlık: 76 Bin TL Çalındı, Şüpheliler Yakalandı

Aksaray\'da Hırsızlık: 76 Bin TL Çalındı, Şüpheliler Yakalandı
02.07.2025 14:30
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Aksaray'da hırsızlar çaldıkları kasayı nehre atarken yakalandı, paralar sahibine geri verildi.

AKSARAY'da bir iş yerinden içinde 76 bin 190 TL, 4 bin 800 euro ve 2 bin dolar olan çelik kasayı çalan 3 şüpheli, kaçtıkları aracın kaputundaki göçük sayesinde Kırşehir'de yakalandı.

Olay, 26 Haziran'da Ortaköy ilçesinde bir yapı markette meydana geldi. İş yerine gece saatlerinde kapıyı kırıp giren 3 kişi, içinde 76 bin 190 TL, 4 bin 800 euro ve 2 bin dolar olan çelik kasayı alıp, bir hafif ticari araca yükleyerek kaçtı. İhbar sonrası çalışma başlatan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

KAPUTTAKİ GÖÇÜK TESPİT EDİLDİ

İncelemede; şüphelilerin kaçtıkları plakasız hafif ticari aracın kaputunda göçük olduğu belirledi. Daha sonra kara yolu ve caddelerdeki kamera kayıtlarını tek tek inceleyen polis, kaputtaki göçük sayesinde aracın gidiş güzergahını tespit etti. Aracın Kırşehir ilçesi Kızılırmak Nehri kenarında olduğu saptandı.

KASAYI AÇIP, NEHRE ATMIŞLAR

Jandarma ile harekete geçen polis, şüphelilerin peşine düştü. Durumu fark edip, kaçmaya çalışan şüpheliler takip sonucu yakalandı. Nuh Alkanoğlu (55), Kenan Avşar (41) ve Yüksel Şahin (47) gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada çalınan paralar ile 1 tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin kasayı keserek açtıktan sonra içindeki paraları çaldıkları ardından kasayı nehre attıkları anlaşıldı.

PARALAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Nuh Alkanoğlu'nun, 'Kasten öldürme' ve 'Hırsızlık' suçlarından toplam 28 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası, Kenan Avşar'ın, 'Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırmak' suçlarından 22 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu da belirlendi. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Paralar ise iş yeri sahibine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Hırsızlık: 76 Bin TL Çalındı, Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika

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