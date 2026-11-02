Aksaray\'da iddiaya göre eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Aksaray'da iddiaya göre eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İddiaya göre Aksaray'ın Tacin Mahallesi'ndeki evde 33 yaşındaki kadın, 2021'de boşandığı eski eşiyle tartıştı ve kavgada bıçakla yaralandı. Kadın hayatını kaybederken, kendisini ihbar eden eski eş polise teslim oldu.
Aksaray'da eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
İddiaya göre, Tacin Mahallesi'ndeki evde Şefika Yeşildağ (33) ile 2021 yılında boşandığı eşi Osman O. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Yeşildağ bıçakla yaralandı. Polisi arayarak kendisini ihbar eden Osman O, kısa sürede adrese gelen güvenlik güçlerine teslim oldu.
Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yeşildağ'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kaynak: AA
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