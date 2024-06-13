Aksaray'da İpekyolu Halı ve Kilim Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Aksaray'da İpekyolu Halı ve Kilim Sergisi Açıldı

Aksaray Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Sultanhanı Belediyesi iş birliğinde düzenlenen İpekyolu Halı ve Kilim Sergisi açıldı. Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, serginin açılışını yaparak halı kültürünün Türk Milleti'ne özgü Selçuklulardan beri büyük bir tarihi geçmişi olduğunu vurguladı. Sultanhanı ilçesi, halılarıyla tanınan bir dünya markasıdır.

13.06.2024 20:05
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Aksaray Valiliği, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Sultanhanı Belediyesi iş birliğinde İpekyolu Halı ve Kilim Sergisi açıldı.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Sultanhanı Kaymakamı Abdullah Melikoğlu, Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, Sultanhanı Kervansarayı'nda düzenlenen serginin açılışını yaptı.

Vali Kumbuzoğlu, burada halı kültürünün Türk Milleti'ne özgü Selçuklulardan beri çok büyük bir tarihi geçmişi olduğunu söyledi.

Halıların çok büyük hikayeler ve anılar içerdiğini belirten Kumbuzoğlu, "Halılar, doğumdan ölüme kadar insanlık hayatını özetliyor. Halı baktığımız zaman genç bir kızın çeyizinden tutun, çocuklarını, bebeklerini büyütmesi, beşiklerdeki işleme motiflerden tutun, dedelerimizin kaldığı çadırların motiflerine kadar aslında hayatımızın her anını özetliyor." diye konuştu.

Belediye Başkanı Solak da Sultanhanı ilçesinin halılarla tanınan bir dünya markası olduğunu ifade etti.

Vali Kumbuzoğlu ve beraberindekilerin sergiyi ziyaret etmesinin ardından açılış programı sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da İpekyolu Halı ve Kilim Sergisi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da İpekyolu Halı ve Kilim Sergisi Açıldı - Son Dakika
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