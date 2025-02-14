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Aksaray'da karda kayıp düşenler güvenlik kamerasına yansıdı

AKSARAY - Aksaray'da etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürürken, Eskil ilçesinde meydan ve kaldırımlarda karda kayıp düşenler kameralara yansıdı. O anlar önce korkuttu sonra ise gülümsetti.

Aksaray'da kar yağışı nedeniyle şehir adeta beyaza bürünürken, Eskil ilçesinde karda kayıp düşenler bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Meydan ve kaldırımlarda yürüyen vatandaşların düşme anları her ne kadar korkutsa da izleyenleri gülümsetti. Merkez Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde meydan ve kaldırımlarda yürüyen vatandaşların düşme anları görülüyor. Karda kayıp dengesini kaybeden ve düşmemek için çaba sarf eden vatandaşlar kara yenik düşerken, kimisi kalktığı yerde ayakta duramayıp yeniden düştü. Güçlükle ayakta duran vatandaşlarda her hangi bir yaralanma olmazken, o anları izleyenleri güldürdü.