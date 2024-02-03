 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aksaray'da Kayalar Bir Evin Duvarına Çarptı: 5 Kişilik Aile Büyük Korku Yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aksaray'da Kayalar Bir Evin Duvarına Çarptı: 5 Kişilik Aile Büyük Korku Yaşadı

Aksaray'ın Gücünkaya köyünde yamaçtan kopan kayalar, bir evin duvarına çarptı. Evde yaşayan 5 kişilik aile büyük korku yaşadı. Kayaların içeri girdiği evde hasar oluşurken, can kaybı yaşanmadı. Ev sahibi, evin duvarlarını tekrar yaptıracaklarını belirtti.

03.02.2024 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKSARAY'da yamaçtan kopan kayalar bir evin duvarına çarptı. Kayalardan birinin içeri girdiği evde yaşayan 5 kişilik aile, büyük korku yaşadı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Gücünkaya köyünde meydana geldi. Aziz Kaya'ya (34) ait iki katlı eve, yamaçtan yuvarlanan kaya parçaları çarptı. Evin bir bölümünde hasar oluşurken, aile bireyleri korkuyla dışarı çıktı. İhbar üzerine köye ekipler sevk edildi. Kayalar AFAD ekipleri tarafından iş makinesiyle kaldırdı, İl Özel İdare ekipleri de kaya düşmesine karşı bölgede çalışma başlattı.

'PATLAMA OLDU SANDIK

Ev sahibi Aziz Kaya, 'Önce bir gürültü geldi. Biz bir patlama oldu sandık. Sanki tüp patlaması gibiydi. Sonra baktığımızda evin banyo kısmından büyük bir kayanın içeri girdiğini gördük. Evin içi toz bulutu kapladı. Durumu AFAD ekiplerine bildirdik. Onlar da gelip evin içine giren taşları iş makinesi ile çektiler. Olay anında evde 5 kişiydik, çok korktuk. Küçük kaya eve girdi. Büyük kaya girseydi evden eser kalmazdı. Şükür can kaybımız yok. Mutfak eşyalarımız ile beyaz eşyalarımız zarar gördü. Bizde evin duvarlarını tekrar yaptırıyoruz.' dedi. (DHA)

Aksaray\'da Kayalar Bir Evin Duvarına Çarptı: 5 Kişilik Aile Büyük Korku Yaşadı
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Aziz Kaya, AFAD, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Kayalar Bir Evin Duvarına Çarptı: 5 Kişilik Aile Büyük Korku Yaşadı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 15:43:58. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da Kayalar Bir Evin Duvarına Çarptı: 5 Kişilik Aile Büyük Korku Yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement