Aksaray\'da Kayalar Bir Evin Duvarına Çarptı: 5 Kişilik Aile Büyük Korku Yaşadı

AKSARAY'da yamaçtan kopan kayalar bir evin duvarına çarptı. Kayalardan birinin içeri girdiği evde yaşayan 5 kişilik aile, büyük korku yaşadı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Gücünkaya köyünde meydana geldi. Aziz Kaya'ya (34) ait iki katlı eve, yamaçtan yuvarlanan kaya parçaları çarptı. Evin bir bölümünde hasar oluşurken, aile bireyleri korkuyla dışarı çıktı. İhbar üzerine köye ekipler sevk edildi. Kayalar AFAD ekipleri tarafından iş makinesiyle kaldırdı, İl Özel İdare ekipleri de kaya düşmesine karşı bölgede çalışma başlattı.
'PATLAMA OLDU SANDIK
Ev sahibi Aziz Kaya, 'Önce bir gürültü geldi. Biz bir patlama oldu sandık. Sanki tüp patlaması gibiydi. Sonra baktığımızda evin banyo kısmından büyük bir kayanın içeri girdiğini gördük. Evin içi toz bulutu kapladı. Durumu AFAD ekiplerine bildirdik. Onlar da gelip evin içine giren taşları iş makinesi ile çektiler. Olay anında evde 5 kişiydik, çok korktuk. Küçük kaya eve girdi. Büyük kaya girseydi evden eser kalmazdı. Şükür can kaybımız yok. Mutfak eşyalarımız ile beyaz eşyalarımız zarar gördü. Bizde evin duvarlarını tekrar yaptırıyoruz.' dedi. (DHA)
Kehribar şarkısıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan başarılı şarkıcı Ebru Yaşar, albüm öncesi Siyam ile düet yaptığı Yoksun isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da partisinin aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'şeriat' açıklamasına yanıt verdi. Özel, 'Şeriat dediğin kurallar 'pozitif hukukun yerinde olsun' dersen iyi düşün, hırsızlığın cezasının ne olduğunu biliyorsun, uygulanırsa bir tane parmağın, elin, dilin kalmaz' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim olacağını söyledi. Kendisine devam etmesi yönünde teveccüh gösterenlere teşekkür eden Koç, bu kararının Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inandığının altını çizdi.
Yeniden Refah Partisi, İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçime kendi adaylarıyla girecek. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimiz ve teşkilatımız ittifak yapmamızı istemiyor" dedi.
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de yaralandı
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, ağabeyi Cem Tatlıtuğ ile kamera karşısına geçti. Birbirine benzemeyen ağabey ve kardeşi gören birçok kullanıcı ise "Bu nasıl bir gen aktarımı hiç benzemiyorlar" yorumunu yaptı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan peş peşe uyarı geldi. Uzmanlar, Hakkari depremi sonrası aynı bölgede 7 büyüklüğünde bir deprem olabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uşurlandı. Cenaze töreninde bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şu anda ablaların ablasını ebediyete uğurluyoruz'' dedi.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da Kayalar Bir Evin Duvarına Çarptı: 5 Kişilik Aile Büyük Korku Yaşadı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?