Aksaray'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray'da Kaza: 2 Yaralı

25.05.2026 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Durumu ağır olan var.

AKSARAY'da otomobille motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler Ayşe Sevinç (29) ile Murat Ölmez (29) yaralandı. Durumu ciddiyetini koruyan Ölmez'in, otomobil sürücüsü Sevinç'in kazanın hemen öncesi fabrikaya bıraktığı eşinin mesai arkadaşı olduğu bildirildi.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray-Konya kara yolu 1'inci kilometresinde meydana geldi. Ayşe Sevinç yönetimdeki 68 FB 021 plakalı otomobil ile eşini çalıştığı kamyon fabrikasına bıraktı. Tekrar hareket eden Sevinç yönetimindeki otomobil, 40 metre ilerledikten sonra eşinin mesai arkadaşı olan Murat Ölmez yönetimindeki 68 MRT 93 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada başında kask olan Ölmez ile otomobil sürücüsü Sevinç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ölmez'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy’dan veda mesajı Gerçek çok başka çıktı Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe ile anılıyordu Hakan Safi’den Rafael Leao iddialarına yanıt Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Safi'den Rafael Leao iddialarına yanıt
Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi
Bilgi Üniversitesi’nde polis müdahalesi Gözaltılar ve yaralılar var Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey

11:59
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı
10:58
CHP’de yeni dönem “Mutlak butlan“ kararı kapıya asıldı
CHP'de yeni dönem! "Mutlak butlan" kararı kapıya asıldı
10:29
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! YÖK'ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 12:48:38. #7.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.