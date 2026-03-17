Aksaray\'da Kaza: 7 Yaralı

AKSARAY'da inşaat işçilerini taşıyan kamyonet ile ekmek dağıtımı yapan kamyonetin çarpışmasıyla 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Ortaköy çevre yolunda meydana geldi. Nurullah Güler (25) yönetimindeki 34 BGU 267 plakalı işçileri taşıyan kamyonet ile Mustafa Özkulluk'un (55) kullandığı 68 AE 670 plakalı ekmek dağıtımı yapan kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler Özkulluk ve Güler ile yanındaki işçiler Yusuf Özalp (24), Kerem Altuğ (28), Osman İpek (22) ve kardeşi Veysel İpek (18) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Özkulluk'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin incelemeler sürüyor.