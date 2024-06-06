Aksaray'da Keser ve Tornavida ile Yaralanan 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Aksaray'da Keser ve Tornavida ile Yaralanan 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Aksaray\'da Keser ve Tornavida ile Yaralanan 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Aksaray'ın Şamlı Mahallesi'nde Ali D. ile eski eşinin kardeşleri Mikail ve Mücahit A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ali D. keserle, Mikail ve Mücahit A. da tornavida ile yaralandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali D'nin durumu ağır olduğu belirtildi. Hastanede devam eden tartışmaya polis ve güvenlik görevlileri müdahale etti.

06.06.2024 23:05
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Aksaray'da çıkan kavgada, keser ve tornavida ile yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şamlı Mahallesi'nde, Ali D. ile eski eşinin kardeşleri Mikail ve Mücahit A. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ali D. keserle, Mikail ve Mücahit A. da tornovidayla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali D'nin durumumun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada, tartışmayı hastanede devam ettiren yaralıların yakınlarına polis ve güvenlik görevlileri müdahale etti.

Kaynak: AA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aksaray, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Keser ve Tornavida ile Yaralanan 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Keser ve Tornavida ile Yaralanan 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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