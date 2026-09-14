Aksaray'da kırmızı ışık ihlali kazası kamerada, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da kırmızı ışık ihlali kazası kamerada, 3 kişi yaralandı

Aksaray\'da kırmızı ışık ihlali kazası kamerada, 3 kişi yaralandı
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Aksaray'da dün saat 21.30 sıralarında kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin kavşakta başka bir otomobile ve ardından aydınlatma direğine çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı, kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

AKSARAY'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin kavşakta başka bir otomobile çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi 12'nci Bulvar'da meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yapan Eşref Öztürk (25) yönetimindeki 55 ZA 585 plakalı otomobil, kavşakta yeni hareket eden Serdar Uydacı'nın (24) kullandığı 68 AEF 148 plakalı otomobile, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücüler Eşref Öztürk ve Serdar Uydacı ile Recep Semih Abay (23) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza anı da başka bir aracın kamerasına yansıdı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güvenlik, Aksaray, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da kırmızı ışık ihlali kazası kamerada, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da kırmızı ışık ihlali kazası kamerada, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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