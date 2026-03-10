Aksaray\'da Kız Meselesi Kavgası: Genç Öldürüldü

KAVGANIN NEDENİ 'KIZ MESELESİ'

Aksaray'da bir lokantada garsonluk yapan ve aynı Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren Mustafa Yağız Edik'i bıçaklayarak öldüren R.M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Çiğ köftecide çalışan R.M. ile Edik'in kız meselesi nedeniyle tartıştığı, ardından da olayın yaşandığı bildirildi.

Mustafa Yağız Edik'in cenazesinin yarın Aksaray'da toprağa verileceği bildirildi.