Aksaray'da Köpek Dövüşü Cezası
Aksaray'da köpek dövüştüren 3 kişiye 39 bin lira ceza uygulandı.
Aksaray'da köpek dövüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliye para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşpınar Beldesi'nde köpek dövüşü yaptıran ve bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda çalışma yürüten ekipler, köpekleri dövüştürdüğü öne sürülen Y.T. (25), M.D. (26) ve U.T'yi (23) yakaladı.
Şüphelilere, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan 39 bin 96 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA
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