Aksaray'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Aksaray'da Motosiklet Kazası

Aksaray\'da Motosiklet Kazası
11.06.2026 17:36
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Kavşakta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı, kaçan sürücü aranıyor.

AKSARAY'da kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Önder Yıldız (60), yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Tacin Mahallesi Kapadokya Bulvarı'nda meydana geldi. Önder Yıldız yönetimindeki 68 AEU 150 plakalı motosiklet, kavşakta otomobille çarpıştı. Yere savrulan Yıldız, yaralandı. Otomobil sürücüsü aracıyla hızla uzaklaştı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Önder Yıldız, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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