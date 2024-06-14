Aksaray'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Eşi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Eşi Ağır Yaralandı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ise ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, eşinin durumu ise ağır olduğu belirtildi. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

14.06.2024 22:43
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Aksaray'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı.

Şehnaz A. (40) idaresindeki 38 FA 844 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde Ali Tozak kontrolündeki 68 KA 106 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü Tozak ile eşi Fadime Tozak yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Tozak hayatını kaybetti, eşi Fadime Tozak'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Şehnaz A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, Eşi Ağır Yaralandı - Son Dakika

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