Aksaray'da Obruk Oluşumu Tedirginlik Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aksaray'da Obruk Oluşumu Tedirginlik Yarattı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen obruk, dron ile havadan görüntülenirken, olay yerine İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, yanlış tarımsal uygulamaların obruk oluşumuna neden olduğunu belirtti.

06.03.2025 16:17  Güncelleme: 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da oluşan obruk böyle görüntülendi

AKSARAY - Aksaray'ın Eskil ilçesine oluşan obruk dron ile havadan görüntülenirken, olay yerine İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri gönderilerek, jandarma ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Karakol-Şekerler Yaylası Akraç mevkiindeki bir obruk oluştu. Dün akşam saatlerinde fark edilen obruk bölgede tedirginlik oluşturdu. Resmi kurum ve kuruluşlara haber verilmesi üzerine olay yerine İl Afet Acil Durum ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme ve araştırma yaptı. Jandarma ekipleri tarafından obruğun çevresi şeritle çevrelendi.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Eskil İlçe Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, "Karakol yaylasında bir obruk oluşumu ile karşılaştık. Önceleri Konya Karapınar ve Konya Ereğli bölgelerinde obruk oluşumu meydana gelirdi. Artık Tuz Gölü Havzasına gelmeye başladı. Bunun sebeplerinden biri de yeraltı sularımızın çekilmesi. Yanlış tarımsal sulamaların olması, yanlış ürünlerin ekilmesi ve çok su tüketen ürünlerin ekilmesi suların çekilmesine ve obrukların oluşmasına sebep olmaktadır. Bulunduğum alan obruk bölgesidir. Burada oluşan obruk 5 metre genişliğe 15 metre derinliğe sahip. Tedbirlerimizi aldık. Çok şükür can kaybımız ve maddi zararımız yok. Yeraltı suların çekilmesini önlemek için yanlış tarımdan daha bilinçli tarıma geçilmesi ve dış havzadan su getirilmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA

Mustafa Zavlak, Jandarma, Güvenlik, Aksaray, 3-sayfa, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Eskil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Obruk Oluşumu Tedirginlik Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 01:03:24. #7.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da Obruk Oluşumu Tedirginlik Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.