Aksaray'da Obruk Oluşumu Tedirginlik Yarattı

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Aksaray'da oluşan obruk böyle görüntülendi

AKSARAY - Aksaray'ın Eskil ilçesine oluşan obruk dron ile havadan görüntülenirken, olay yerine İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri gönderilerek, jandarma ekiplerince güvenlik önlemleri alındı.

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Karakol-Şekerler Yaylası Akraç mevkiindeki bir obruk oluştu. Dün akşam saatlerinde fark edilen obruk bölgede tedirginlik oluşturdu. Resmi kurum ve kuruluşlara haber verilmesi üzerine olay yerine İl Afet Acil Durum ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme ve araştırma yaptı. Jandarma ekipleri tarafından obruğun çevresi şeritle çevrelendi.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Eskil İlçe Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, "Karakol yaylasında bir obruk oluşumu ile karşılaştık. Önceleri Konya Karapınar ve Konya Ereğli bölgelerinde obruk oluşumu meydana gelirdi. Artık Tuz Gölü Havzasına gelmeye başladı. Bunun sebeplerinden biri de yeraltı sularımızın çekilmesi. Yanlış tarımsal sulamaların olması, yanlış ürünlerin ekilmesi ve çok su tüketen ürünlerin ekilmesi suların çekilmesine ve obrukların oluşmasına sebep olmaktadır. Bulunduğum alan obruk bölgesidir. Burada oluşan obruk 5 metre genişliğe 15 metre derinliğe sahip. Tedbirlerimizi aldık. Çok şükür can kaybımız ve maddi zararımız yok. Yeraltı suların çekilmesini önlemek için yanlış tarımdan daha bilinçli tarıma geçilmesi ve dış havzadan su getirilmesi gerekiyor" dedi.