Aksaray'da Öğrencilere Yüzde 20 İndirim! - Son Dakika
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Aksaray'da Öğrencilere Yüzde 20 İndirim!

TOBB Aksaray Genç Girişimciler Kurulu, öğrencilere indirimli alışveriş imkanı sunan 'Genç Kart' projesini başlattı.

21.10.2024 17:17
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Aksaray Genç Girişimciler Kurulu'nun başlattığı projeyle, üniversite öğrencilerinin yüzde 20'ye varan indirimli alışveriş yapmasına olanak sağlanıyor.

Proje kapsamında dağıtılan 500 "Genç Kart" ile öğrenciler tekstilden kırtasiyeye, gıdadan spor ve eğlenceye kadar birçok işletmeden yüzde 20'ye varan indirimlerden yararlanıyor.

Aksaray Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Sami Değirmenci, AA muhabirine, AR-GE ekibi ve üniversitedeki öğrenci topluluklarıyla yaptıkları ortak çalışma sonucu "Genç Kart"ı çıkarttıklarını söyledi.

Proje çerçevesinde kentteki firmaları gezerek indirim çalışmasından bahsettiklerini anlatan Değirmenci, şunları kaydetti:

"Esnaf da sağ olsun bizi ve projemizi destekledi. Böylelikle üniversite öğrencilerimize destek oluyoruz. İndirimlerimiz eğitim, eğlence, gıda ve temel ihtiyaçları kapsayan geniş bir yelpazede. Öğrencilerimiz, yüzde 10-20 oranında indirimli alışveriş yapıyor. Dağıttığımız kartları ile öğrenciler indirimlerden faydalanıyor. Şimdilik 500 kart dağıttık. Projemiz kentte hem esnaftan hem de öğrencilerden büyük beğeni topladı. Kısa süre olmasına rağmen ağımızı ve öğrenci sayısını büyüterek kentteki, 20 binin üzerindeki öğrenciye bu kartları temin etmeyi hedefliyoruz."

Değirmenci, öğrencilerin ilk etapta anlaşma yaptıkları 500 esnaftan indirimli alışveriş yapabildiğini dile getirdi.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Seniha Eylem Çay ise kartın çok avantajlı olduğunu ifade etti.

Alışverişe başladığını ve yüzde 20 indirim aldığını belirten Çay, "Geçtiğimiz günlerde kartı kıyafet almak için kullandım. Bir alışveriş mağazasında yüzde 20 indirimle bir ceket satın aldım. Yüzde 20 indirim az gibi gözükebilir ama bir öğrenci için gerçekten çok güzel bir indirim." diye konuştu.

"Öğrenci ve esnaf ilişkisinin bir noktada buluşması çok anlamlı"

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Yusuf Demir de öğrenci topluluklarından "Genç Kart" projesini duyduğunu ve başvuruda bulunarak kartı edindiğini söyledi.

Kartın öğrencilere güzel avantajlar sağladığını dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Kartı ilk olarak yemek için kullandım. Anlaşmalı bir restorana gittim ve yüzde 20 indirimle karnımı doyurdum. Sonra da yüzde 15 indirimle kahvemi içtim. Projeye dahil olan esnafın sayısının artması gerekiyor. Öğrenci ve esnaf ilişkisinin bir noktada buluşması çok anlamlı. Esnaf sayısı artarsa kartı kullanacak öğrenci sayısının artacağını düşünüyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Öğrencilere Yüzde 20 İndirim! - Son Dakika

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