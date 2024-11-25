Aksaray\'da Okullar 1 Gün Daha Tatil Edildi

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AKSARAY'da olumsuz hava koşulları nedeniyle olan okullar 1 gün daha tatil edildi.

Aksaray Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan kar yağışıyla birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 26 Kasım Salı günü il genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 (Bir) gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.