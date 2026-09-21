Aksaray\'da Ömer Yiğit, yeşil kertenkelenin tırtıl avını cep telefonuyla kaydetti

Aksaray'da Ömer Yiğit, yeşil kertenkelenin tırtıl avını cep telefonuyla kaydettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'ın Gülağaç ilçesindeki Mamasın Barajı yakınında bulunan Güvercinkaya bölgesinde yeşil kertenkelenin tırtılı avladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ömer Yiğit'in çektiği görüntüler, baraj çevresindeki doğal yaşamı gözler önüne serdi.
AKSARAY'da Mamasın Barajı yakınında yeşil kertenkelenin tırtılı avladığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Gülağaç ilçesi Çatalsu köyündeki Mamasın Barajı yakınında bulunan Güvercinkaya bölgesini gezmeye giden Ömer Yiğit, taş üzerinde yeşil kertenkelenin tırtılı avladığını fark etti. Yiğit, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ortaya çıkan görüntüler, barajdaki doğal yaşamı bir kez daha gözler önüne serdi.
Kaynak: DHA
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