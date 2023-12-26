Aksaray\'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

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Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Süleyman Ç. (57) idaresindeki 68 KS 098 plakalı otomobil, Kızılkaya köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile yanındaki Günay C. (56) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.
AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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