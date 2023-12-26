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Aksaray'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanındaki bir kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Aksaray\'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı
26.12.2023 - 10:43,
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Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Süleyman Ç. (57) idaresindeki 68 KS 098 plakalı otomobil, Kızılkaya köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile yanındaki Günay C. (56) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Aksaray'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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