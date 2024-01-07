Aksaray'da otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alican Y. (22) kontrolündeki 06 BVN 240 plakalı otomobil, Aksaray- Nevşehir kara yolunun 20. kilometresinde takla attı.

Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan Erdoğan (42), Yeliz (42), Hüseyin Y. (8) ve Hasan A. (59) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapıldı.

Yaralılar daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.