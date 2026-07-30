Aksaray'da Otomobil Tankere Çarptı: 5 Yaralı - Son Dakika
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Aksaray'da Otomobil Tankere Çarptı: 5 Yaralı

Aksaray\'da Otomobil Tankere Çarptı: 5 Yaralı
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Eskil'de otomobilin çimento tankerine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobilin çimento tankerine arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kerim B. yönetimindeki 42 BN 810 plakalı otomobil, D-300 kara yolu Eğrikuyu mevkisinde aynı istikamette seyreden Nadir F. idaresindeki 42 APY 841 plakalı çimento tankerine arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Kerim B. ile araçta bulunan Özlem Yeter B, Yusuf Erdem B, Yunus Emre B. ve Hamma B. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Otomobil Tankere Çarptı: 5 Yaralı - Son Dakika

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