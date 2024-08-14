Aksaray'da park halindeki kamyona çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.E.İ. (18) yönetimindeki motosiklet, kentteki yaş sebze ve meyve halinde park halinde bulunan kamyona çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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