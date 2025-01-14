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AKSARAY'da park halindeki otomobilde yangın çıktı. Alevler içerisinde kalan otomobilin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Cerruh'a (60) ait 68 MA 0928 plakalı otomobilde park halindeyken bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobile müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Araç ise kullanımız hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA